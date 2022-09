Vanavond op tv: Poetin kondigt mobilisatie af • protesten in Iran • Algemene Beschouwingen

Wat betekent de nieuwe afkondiging van Poetin? Dinsdagavond heeft de Russische president Poetin een gedeeltelijke militaire mobilisatie afgekondigd. Dat maakte hij bekend in zijn eerste nationale televisietoespraak sinds de invasie van Oekraïne in februari. In zijn toespraak zei Poetin dat het Westen probeert om Rusland te vernietigen en waarschuwde hij dat Moskou zal reageren met zijn "enorme arsenaal". Wat betekent deze boodschap voor de oorlog in Oekraïne en voor het Westen? Te gast in de studio is Ruslanddeskundige Hubert Smeets.

Protesten in Iran Grote groepen demonstranten zijn de straat op gegaan in Iran om te protesteren na de dood van Mahsa Amini. De 22-jarige Amini werd vorige week in Teheran opgepakt door de religieuze politie, omdat ze haar hoofddoek niet goed zou dragen. Volgens ooggetuigen werd ze na haar arrestatie mishandeld en na 3 dagen in coma te hebben gelegen overleed ze in het ziekenhuis. Uit woede over haar dood verbranden Iraanse vrouwen hun hoofddoeken en knippen hun haar af, zo is te zien op sociale media. Ook zijn honderden mensen de straat op gegaan. Inmiddels zijn drie demonstranten gedood en zouden 221 mensen gewond zijn geraakt.