U.S. Space Force krijgt eigen hymne: 'Boldly reaching into space'

Er werd dus al gespeculeerd over een hymne voor de nieuwste loot aan de stam van het leger: de Space Force, die door president Trump in het leven is geroepen en waarin alle ruimtevaartactiviteiten van de Amerikaanse defensie zijn samengebracht. Hoewel de Space Force wel degelijk een belangrijk onderdeel is van de Amerikaanse strijdkrachten, hoopten sommigen op sociale media grappend op de Imperial March uit Star Wars.

Alle afdelingen van het Amerikaanse leger hebben hun eigen lied. Zo heeft het korps mariniers zijn Marines' Hymn, de landstrijdkrachten zingen The Army Goes Rolling Along en zelfs de geüniformeerde gezondheidsdienst marcheert op The March of the US Public Health Service.

Met bravoure gezongen teksten als Boldly reaching into space, there's no limit to our sky ("Onvervaard reiken we de ruimte in, onze hemel kent geen grens") kunnen op Twitter en andere sociale media op honende reacties rekenen. "Waarom klinkt dit alsof het is geschreven door een schoolband voor het plaatselijke American Footballteam?", vraagt iemand zich af. Een ander valt over de zin Standing guard both night and day, en merkt fijntjes op dat er in de ruimte geen dag en nacht bestaan.

Groenbruine camouflage

Het is niet voor het eerst dat de Space Force te maken krijgt met opgetrokken wenkbrauwen. Kort na de oprichting van het legeronderdeel in 2019 was er gedoe over de camouflage-uniformen die de space force-militairen moesten gaan dragen: de groenbruine camouflageprint, die op land functioneel is, leek weinig voordeel te bieden in de ruimte. Het uniform is daarna aangepast.

Ook het nieuwe embleem van de U.S. Space Force wekte verwondering. Het deed sciencefictionfans denken aan het logo van de United Federation of Planets in de tv-serie Star Trek.