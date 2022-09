Van Aert verlengt tot eind 2026 bij Jumbo-Visma: 'Heb hier mijn thuis gevonden'

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft het contract met Wout van Aert opengebroken en verlengd. De Belg (28) ligt nu tot eind 2026 vast bij de Nederlandse formatie.

"Ik voel me heel goed bij dit team. We hebben al laten zien dat ik hier op mijn best kan presteren", vertelt Van Aert via de officiële kanalen van zijn ploeg. "Dat is ook te danken aan de faciliteiten die ik daar krijg. Het verbaasde me dat het team opnieuw over mijn contract wilde onderhandelen, maar het is een mooie erkenning."

Van Aert had anderhalf jaar geleden al bijgetekend tot 2024. "Ik ben blij dat ik hier mijn thuis heb gevonden", zegt hij nu.

Grote successen

De drievoudig wereldkampioen veldrijden boekte de afgelopen seizoenen grote successen op de weg. Tijdens de Tour de France van dit jaar won hij drie etappes en bemachtigde hij de groene trui. Bovendien was hij drie weken lang smaakmaker in de koers. Ook was hij dit jaar de beste in de E3 Saxo Bank Classic en de Omloop Het Nieuwsblad.