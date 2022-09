RIVM eist rectificatie van podcastmakers na valse beschuldiging Van Dissel

Volgens de Volkskrant , die vanochtend over de rectificatie-eis berichtte, was de beschuldiging niet logisch omdat het OMT altijd kritisch is geweest over het testen voor toegang. Het zou het aantal coronabesmettingen namelijk niet genoeg tegengaan. Toch werd het verhaal opgepikt door verschillende mediaplatforms, zoals Ongehoord Nederland.

Het podcastduo liet in hun podcast weinig ruimte voor de mogelijkheid dat de beschuldiging onjuist was. Ze wisten het naar eigen zeggen voor 99 procent zeker.

Maarten Keulemans zocht het nieuws voor de Volkskrant uit. "Het is een modern horrorsprookje", zei hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Podcastmaker Gijrath beweerde over een bankafschrift te beschikken van een privébetaling aan Van Dissel. Hoe hij aan het transactieoverzicht is gekomen wilde hij niet vertellen. Ook wilde hij, om zijn bronnen te beschermen, de bewijsstukken niet vrijgeven .

Uiteindelijk kwam het beruchte bankafschrift boven water in een Telegramgroep van anti-regeringsdemonstranten. Het zou om een transactie in december 2021 gaan. "Dat betalingsoverzicht klopt van geen kanten", zegt Keulemans. Zo staat er 'prof' als aanhef. "Er is geen rekening die op naam staat van een voorvoegsel professor. De optelsommen kloppen niet en het rekeningnummer klopt niet, dus het rammelt aan alle kanten."

Concurrent

Volgens Follow the Money en NRC, die de transactie al eerder in handen hadden, was het betalingsoverzicht afkomstig van een ondernemer in teststraten: Maarten Cuppen. Die was destijds eigenaar van U-Diagnostics BV, een commerciële aanbieder van coronatests. Het bedrijf werd gepasseerd door het ministerie voor het toegangstesten. Het ministerie ging namelijk in zee met Stichting Open Nederland.

Cuppen spande een kort geding aan en verloor. Om de stichting door te lichten zou hij detective Dick Steffens hebben ingehuurd, die het bankafschrift leverde. Steffens liet aan NRC weten de informatie slechts te hebben "ontvangen en doorgestuurd en niet kan controleren of het waar is of niet". Podcastmaker Gijrath liet weten zijn informatie van een ander te hebben.

Lasterlijke verzinsels

Het RIVM vindt de "lasterlijke verzinsels" bijzonder kwalijk en verwacht dat de podcastmakers publiekelijk duidelijk zullen maken dat er geen enkele grond bestaat voor de valse beschuldigingen. Pas afgelopen vrijdag heeft het RIVM van een advocaat namens Gijrath en De Vlieger vragen ontvangen 'in het kader van hoor en wederhoor'.

"De heren hebben kennelijk niet de moeite genomen om ook maar het meest eenvoudige onderzoek uit te voeren. Zij hadden eenvoudig kunnen vaststellen dat hun beweringen nergens op gebaseerd waren, verder hebben ze niet de moeite genomen om van tevoren hoor en wederhoor toe te passen", aldus het RIVM via de landsadvocaat.

Welke vervolgstappen het RIVM neemt laat de organisatie afhangen van de reactie van de podcastmakers op de landsadvocaat.