Steun voor Nederlandse OneLove-campagne: acht landen in Qatar met regenboogband

Dat de aanvoerder van het Nederlands elftal tijdens het WK in Qatar met een regenboog-aanvoerdersband zou gaan spelen, was al bekend. Zeven andere WK-gangers hebben zich nu ook aangesloten bij de OneLove-campagne die het Nederlandse voetbal in 2020 is gestart. De aanvoerders van België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Wales en Zwitserland dragen tijdens het WK de regenboogband. De landen maken daarmee een statement richting het gastland, waar het slecht gesteld is met LHBTI-acceptatie en vrouwenrechten. De boodschap van de OneLove-campagne is dat alle voetballiefhebbers één ding gemeen hebben: de liefde voor het voetbal. Landen die achter het initiatief staan zijn vóór verbinding en tégen elke vorm van discriminatie. Bekijk het fragment van Studio Voetbal (december 2020) waarin secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB vertelt dat de aanvoerder van Oranje een regenboogband gaat dragen in Qatar:

Dat zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, in Studio Voetbal. De regenboogband staat voor gelijke rechten voor de LHBTI-gemeenschap. - NOS

"Het is een belangrijke boodschap die bij het voetbal past: op het veld is iedereen gelijk en dat zou overal zo moeten zijn", laat Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk weten. "Dat dragen we graag uit met OneLove. Ons team deed dat al en het is mooi om te zien dat nu ook andere landen zich hierbij aansluiten." Ook Noorwegen en Zweden steunen de campagne. Zij kwalificeerden zich niet voor het WK, maar spelen net als de andere landen tijdens de komende Nations League-wedstrijden ook met de OneLove-aanvoerdersband. De captain van Engeland voetbalt pas tijdens het WK met de OneLove-aanvoerdersband om omdat de aandacht in september uitgaat naar het overlijden van koningin Elizabeth.