Duitse overheid neemt de teugels over bij gasreus Uniper

De Duitse overheid heeft de controle overgenomen van energieconcern Uniper. Met de nationalisatie van de grootste gasimporteur van het land wil de overheid voorkomen dat het bedrijf omvalt en de leveringszekerheid van gas in gevaar komt.

De Duitse overheid betaalt een half miljard euro om de aandelen over te nemen van de grootste eigenaar, het Finse Fortum, en krijgt daarmee 98,5 procent van de aandelen in handen.

Door de onrust op de gasmarkt lijdt Uniper zwaar verlies. Het gaat om tientallen miljoenen per dag. Het bedrijf moet voor een hoge prijs gas in kopen en kan die hoge prijs niet aan klanten doorrekenen vanwege contracten die doorlopen.

Situatie verslechtert

"Voor Uniper is de situatie veel slechter geworden. Snelle actie was nodig", zei de Duitse minister Habeck bij de aankondiging. "We hebben naar alternatieven gekeken en vervolgens dit besluit genomen om de leveringszekerheid van energie voor Duitsland te garanderen."

Naast steun van de overheid krijgt Uniper voor miljarden aan leningen van staatsbank KfW. In juli kwam de Duitse overheid al met een pakket van 8 miljard euro aan steun, maar dat bleek niet voldoende. Inmiddels is er voor 29 miljard euro aan steun en leningen verstrekt.

Het duurt ongeveer drie maanden voordat de nationalisatie formeel rond is.

Hogere prijs

Wettelijk is bepaald dat Duitse energiebedrijven vanaf 1 oktober hun prijzen fors kunnen verhogen voor consumenten en bedrijven. De Duitse minister Habeck zegt dat die plannen ondanks de nationalisatie doorgaan. Duitse huishoudens gaan dan meer betalen voor hun energie en mogelijk heeft dat ook gevolgen voor Nederlandse bedrijven die gas afnemen uit Duitsland.

Uniper heeft ook in Nederland vijf centrales. Het is niet duidelijk wat de gevolgen van de nationalisatie voor die locaties zijn.