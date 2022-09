Honderden grienden gestrand in Tasmanië

Reddingswerkers op het Australische eiland Tasmanië proberen een grote groep gestrande walvissen te redden. Van de ongeveer 230 aangespoelde grienden is de helft nog in leven, zeggen de lokale autoriteiten. De plek waar de dieren liggen is moeilijk bereikbaar.

Grienden spoelen vaak in grote groepen aan in dit deel van de wereld. Biologen denken dat als de leider van een groep afdwaalt, de rest hem blindelings volgt. Grienden komen in hun zoektocht naar voedsel vaker in de problemen als ze te dicht bij de kust komen.

Op de dag af twee jaar geleden werden op dezelfde plek aan de westkust van Tasmanië 470 grienden gevonden op zandbanken. Ruim honderd dieren konden nog gered worden, maar de rest stierf.