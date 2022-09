Van Vleuten na valpartij onzeker voor wegwedstrijd: 'Heb pijn, voelt niet goed'

Van Vleuten kwam al een paar seconden na haar start hard ten val. "Mijn voorband explodeerde", vertelt ze over het moment waarop ze haar evenwicht verloor. "Ineens lag ik op de grond."

Ploeggenoot Riejanne Markus schrok zich kapot. "Ik hoorde echt een klap achter me, jongen", blikt ze terug. "Dan gaat er van alles door je hoofd. Ik hoop dat het oké is met haar."

Eerder in de wedstrijd was ook Bauke Mollema al uitgevallen met materiaalpech, waardoor de Nederlandse ploeg geen rol van betekenis meer speelde. Al werd met twee renners minder nog wel een vijfde plaats behaald. "We hebben ons best gedaan", zegt Ellen van Dijk.

De focus ligt nu op de wegwedstrijden van aankomend weekend, maar grote vraag is of Van Vleuten voldoende hersteld is om deel te nemen. "Ik heb gewoon pijn en het voelt niet goed. Ik ben er sowieso niet van opgeknapt", betreurt ze. "Ik kan niet geloven wat er gebeurd is."