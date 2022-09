Van Vleuten valt, materiaalpech Mollema in dramatische tijdrit gemengde ploegen

Nederland is er niet in geslaagd de wereldtitel te veroveren bij de tijdrit gemengde ploegen. Na materiaalpech bij Bauke Mollema en een val van Annemiek van Vleuten was de rol van de Oranjeploeg snel uitgespeeld in het Australische Wollongong.

Zwitserland (33:47.17) pakte ten koste van Italië de wereldtitel, na een bloedstollende ontknoping (+2.92). Nederland werd uiteindelijk toch nog vijfde, op veertien seconden van het Australische brons en 51.93 van de winnaars.

En dat terwijl Nederland hoog had ingezet voor deze wedstrijd, waarin Koen Bouwman en Jos van Emden vanwege blessures ontbraken. Mathieu van der Poel en Daan Hoole completeerden het mannentrio, met verder de vaste kracht Bauke Mollema.

Bekijk hier de reacties va Mathieu van der Poel, Annemiek van Vleuten, Riejanne Markus en Ellen van Dijk: