Bolt traint met jeugd in Overvecht: 'Beetje fris, anders dan in Jamaica'

Voor de fotografen neemt Usain Bolt de startpositie in, om vervolgens ietwat stroef weer overeind te komen. "Old man", zegt hij met een lach. Als houder van de wereldrecords op de 100 en de 200 meter staat Bolt nog altijd te boek als de snelste man op aarde. Maar de 36-jarige Jamaicaan is inmiddels met atletiekpensioen en gebruikt zijn tijd nu deels om kinderen aan het sporten te krijgen. Om die reden is Bolt naar Utrecht gekomen, waar op initiatief van het Jeugdfonds Sport en Cultuur geld wordt ingezameld voor kinderen, die het thuis niet breed hebben en daardoor de contributie voor een sportvereniging niet kunnen opbrengen. "Dan had je het de afgelopen jaren over 2 á 3 kinderen in een klas", vertelt directeur Monique Maks van het Jeugdfonds. "En in deze tijd worden dat er steeds meer, door de inflatie en de stijgende energiekosten." Het fonds is er om gezinnen in financiële nood te helpen. Voorheen wist lang niet iedereen het Jeugdfonds te vinden voor ondersteuning. "Vaak is er schaamte bij de ouders, die geen hulp durven te zoeken. Iedereen wil zijn eigen boontjes kunnen doppen. Bovendien wisten veel mensen ook niet dat die hulp er is." De komst van Bolt naar Utrecht moet daar verandering in brengen.

Quote Ik mis de competitie, maar de druk is er nu af en kan ik meer ontspannen. Usain Bolt

Als de achtvoudig olympisch kampioen aan komt lopen, in een ontspannen tred, draagt hij een zwart-witte hoodie, met de capuchon over het hoofd. De kantinebeheerster heeft hem zojuist een zelfgemaakte maaltijd voorgeschoteld, vertelt ze niet zonder trots. "Ik had doorgekregen dat hij van pittig, Jamaicaans eten hield. Maar dat is rijst en bonen, dat vind ik niks. Dus ik had een lekker kippetje gemarineerd met noedels en verse groenten. En hij zei: it was top, it was good food." Geamuseerd kijkt ze toe hoe Bolt zich voortbeweegt bij atletiekbaan Overvecht. "Hij heeft toch dat loopje, dat Jamaicanen wel meer hebben. Zo van: reggaemuziek op je oren en we sloffen rustig naar het strand. Dan zou je niet zeggen dat het de snelste man ter wereld is. Dat is echt geweldig." 'Mijn leven is interessanter nu' Bolt is nog altijd de sportlegende, terwijl hij zijn laatste race alweer vijf jaar geleden liep. Het leven van de Jamaicaan ziet er inmiddels heel anders uit. "Ik heb het drukker dan ooit. Ik reis veel. Thuis heb ik drie kinderen, waar ook veel werk in gaat zitten. En ik produceer muziek. Het is een nieuw hoofdstuk. Mijn leven is een stuk interessanter nu."

2008: Usian Bolt wint met overmacht de olympische finale 100 meter - Getty

Natuurlijk, een icoon als Bolt wordt voortdurend herinnerd aan zijn verleden. "Dat vind ik niet erg. Track and field heeft mij gemaakt tot wie ik ben." En hoewel hij nu geniet van zijn vrijheid zijn er ook zeker dingen die hij mist. "Ik mis de competitie. Dat merkte ik toen ik naar de wereldkampioenschappen keek. Maar aan de andere kant is de druk er nu af en kan ik meer ontspannen." Rol in de atletiek Interesse in zijn sport heeft hij nog altijd. Sterker nog, hij zou er graag een rol in spelen. "Persoonlijk wacht ik nog steeds op de president van de IAAF (internationale atletiekunie, red.) om mij een kans te geven. Ik weet wat voor impact ik heb gehad op de atletiek, en ik kan de sport nog steeds vooruit helpen. Landen bezoeken, praten met kinderen, hen aanmoedigen om de sport te gaan beoefenen, clinics geven om ze beter te maken. Dat zou ik graag doen." Zo'n rol bekleedt Bolt ook op een bewolkte middag in Utrecht, waar een groep kinderen - de meesten al actief bij atletiekverenigingen - klaarstaat om het tegen hem op te nemen. De hoodie heeft hij inmiddels uitgedaan. Bolt rilt en lacht. "Het is een beetje fris. Had ik wel verwacht in Europa. Dat is heel anders dan in Jamaica."

2016: Usian Bolt in zijn kenmerkende houding - Getty