Poetin kondigt gedeeltelijke mobilisatie af in televisietoespraak

President Poetin heeft een gedeeltelijke militaire mobilisatie afgekondigd. Hij maakte de maatregel bekend in een nationale televisietoespraak, de eerste sinds de invasie van Oekraïne in februari. Volgens Poetin worden alleen reservisten opgeroepen voor militaire dienst, allereerst degenen die in militaire dienst zijn geweest en bepaalde militaire specialismes en ervaring hebben. De Russische minister van Defensie zegt dat het gaat om 300.000 reservisten, ongeveer 1 procent van alle mensen die in aanmerking komen. Mannen die worden opgeroepen krijgen eerst een militaire training, zei hij. De dienstplicht gaat niet gelden voor studenten en mensen die nu al in het leger zitten. 'Nucleaire chantage' President Poetin beschouwt de gedeeltelijke mobilisatie als een logisch antwoord op wat hij ziet als "bedreigingen" van Rusland. In zijn toespraak zei hij dat het Westen probeert om Rusland te "vernietigen". Volgens de Russische president hebben westerse landen geprobeerd om van de inwoners van Oekraïne "kanonnenvoer" te maken. Ook sprak hij van "nucleaire chantage" door het Westen. Als het daarmee doorgaat, waarschuwde hij, zal Moskou reageren met "zijn enorme arsenaal". Hij vervolgde: "We hebben veel wapens om te reageren, dat is geen bluf." Poetin voelde zich naar eigen zeggen "gedwongen" om de gedeeltelijke mobilisatie af te kondigen:

President Poetin heeft een gedeeltelijke militaire mobilisatie afgekondigd. Hij maakte de maatregel bekend in een nationale televisietoespraak, de eerste sinds de invasie van Oekraïne in februari. - NOS

Het is niet voor het eerst dat Poetin dreigt met de inzet van een grootschalig wapenarsenaal. Zo zei hij in april dat landen die zich met de Russische inval in Oekraïne zouden bemoeien te maken zouden krijgen met "middelen waar niemand anders over beschikt". Eerder bracht hij de strategische kernwapens van Rusland in staat van militaire paraatheid. "Ons doel is om de Donbas te bevrijden", herhaalde Poetin vandaag de doelstelling die Rusland sinds eind maart heeft. Het land spreekt daarbij consequent van het "bevrijden" van het gebied in Oost-Oekraïne. Referenda Gisteren werd bekend dat de leiders van de zelfverklaarde volksrepublieken Loegansk en Donetsk voor eind deze week referenda hebben uitgeschreven waarbij inwoners kunnen kiezen voor annexatie door Rusland. Ook de door Rusland aangestelde leiders van de (gedeeltelijk) bezette regio's Cherson en Zaporizja, in het zuiden van Oekraïne, houden een referendum. Oekraïne reageerde dat het de uitslag niet zal erkennen, omdat de stemming niet in vrijheid verloopt. "De Russen kunnen doen wat ze willen. Het gaat niets veranderen", zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Koeleba. Ook meerdere westerse leiders lieten op voorhand weten de uitslag niet te erkennen. Veel Oekraïners zijn gevlucht uit de Donbas of om het leven gekomen. Pro-Oekraïense geluiden worden er de kop ingedrukt, waarmee de uitslag van de referenda al lijkt vast te staan. Aanvankelijk zou de speech van Poetin gisteravond worden uitgezonden, maar dat ging om onbekende redenen niet door. Poetin verscheen gisteren wel bij andere gelegenheden in Moskou.