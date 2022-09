Een zendmast langs de A50 bij Loenen heeft afgelopen nacht in brand gestaan. Het vuur werd opgemerkt door een automobilist.

De brand woedde op zo'n 15 meter hoogte. De brandweer gebruikte een hoogwerker om het vuur te bestrijden.

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat de mast in brand staat. Ook in december vorig jaar was er brand, die aangestoken bleek te zijn. De politie houdt ook nu rekening met brandstichting, meldt Omroep Gelderland.

De zendmast heeft forse schade opgelopen.