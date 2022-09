Bankzitter of belangrijkste man, Depay wil 'ready' zijn: 'Laten zien dat ik scherp ben'

Een geintje, er moet veel gebeuren wil Depay gaan twijfelen aan zichzelf. Al slonk de kans op speelminuten aanzienlijk toen de Catalanen deze zomer Robert Lewandowski haalden. De rol als wisselspeler was en is zeker even wennen.

Depay zelf meldt zich in Zeist zowaar met minuten in de benen. De Barca-spits speelde prima in het competitieduel met Elche, scoorde de 2-0 en stond een uur op het veld. "Dat heb ik in de afgelopen tijd veel minder gedaan. En dan wel vlak voordat je je mag melden, dan zit je gewoon lekker erin. Dan weet je dat je het nog kan", lacht hij.

"Het is de laatste keer dat we bij elkaar komen, en dan moet het gaan gebeuren. Een belangrijke week." Dat merkt de reserve-aanvoerder van Oranje aan alles. "Iedereen is gefocust en ambitieus."

Memphis Depay gaat van bankzitter bij FC Barcelona naar een van de belangrijkste basisspelers bij Oranje. En daar heeft hij naar uitgekeken. Depay wil, in niet de makkelijkste periode uit zijn carrière, bij het Nederlands elftal laten zien dat hij scherp is.

Depay wilde weg uit Barcelona deze zomer. 'Geflirt' wil hij het niet noemen, maar in de zomer was er wel degelijk belangstelling van Juventus en Chelsea en leek een transfer in de maak. Zo ver kwam het niet. "Tuurlijk is het belangrijk wat ik wil, maar het was ook wat de club wilde", verheldert Depay, die verder niet op details uit die transferperiode in wil gaan.

"Uiteindelijk ben ik nog steeds bij Barcelona, is het seizoen nog lang, met drukke programma's, en dan gaan we het zien. Ik heb heel veel plannen in mijn hoofd, maar ik heb in de loop der jaren ook gemerkt dat het niet altijd loopt zoals je het in je hoofd hebt, dus je kunt niet altijd alles plannen."