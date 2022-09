Morning-afterpil wordt gratis in Frankrijk, ook gratis soa-testen

De morning-afterpil wordt vanaf volgend jaar gratis voor alle vrouwen in Frankrijk. De nieuwe minister van Volksgezondheid, François Braun, zegt in een interview met de krant 20 Minutes dat hij veel meer wil inzetten op preventie en daarom ook de toegang tot soa-testen wil versimpelen.

De morning-afterpil was al gratis voor meisjes jonger dan 18 jaar. Vrouwen tot 26 kunnen de pil nu alleen gratis krijgen met een recept. Volgens Braun is de pil het effectiefst als hij binnen 24 uur na onbeschermde seks wordt geslikt en dus is vrije toegang essentieel, zo zegt hij.

Soa-testen

Ook soa-testen worden voor alle inwoners van Frankrijk tot 26 jaar gratis. Nu zijn alleen hiv-testen gratis verkrijgbaar bij apotheken. Braun wijst erop dat seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals chlamydia, het vaakst voorkomen bij jongeren. Volgens hem is het daarom het zinvolst om de strijd tegen soa's daar te beginnen.

De minister zegt verder dat Frankrijk achterloopt op het gebied van preventie en daarom een inhaalslag moet maken, zeker nu het aantal soa-besmettingen toeneemt.

Ook bij niet-seksuele aandoeningen wil Braun meer aan preventie doen; zo moet er meer gescreend worden op onder meer kanker en hart- en vaatziektes.