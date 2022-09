Man steekt zichzelf in brand bij kantoor Japanse premier

Bij het kantoor van de Japanse premier Kishida in Tokio heeft een man zichzelf in brand gestoken. Volgens lokale media wilde hij daarmee protesteren tegen de staatsbegrafenis voor oud-premier Shinzo Abe, die eerder dit jaar werd doodgeschoten.

De man van in de zeventig is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft brandwonden over zijn hele lichaam. Ook een politieagent die de vlammen probeerde te blussen, raakte gewond.

Oud-premier Abe werd begin juli doodgeschoten bij een verkiezingsbijeenkomst. De regering heeft besloten dat hij een staatsbegrafenis krijgt. Bij de uitvaart, volgende week dinsdag, worden 6000 gasten uit binnen- en buitenland verwacht.

Dure ceremonie

Vlak na Abe's dood steunden veel inwoners het besluit voor een staatsbegrafenis nog, maar uit recente peilingen blijkt dat de publieke opinie is veranderd. Een meerderheid vraagt zich af of een dure ceremonie echt nodig is, in een tijd dat veel Japanners het financieel steeds moeilijker hebben. Volgens de laatste schattingen kost de staatsbegrafenis zo'n 12 miljoen dollar.

Voor de moord op Abe zit een man van 41 vast. Zijn moeder zou failliet zijn geraakt door donaties aan de Japanse Verenigingskerk. Volgens de schutter had Abe banden met de Verenigingskerk.