Koffertje van Miljoenennota afgedankt, volgende 'lichter en duurzamer'

Het bekendste koffertje van Nederland is volgend jaar op Prinsjesdag waarschijnlijk niet meer te zien. Minister Kaag wil een vervanging voor het koffertje dat ieder jaar in de Tweede Kamer wordt gebruikt om de Miljoenennota aan te bieden. Bij Jinek zei ze dat ze het tijd vindt voor een ander model: "lichter en duurzamer".

Het koffertje doet dienst sinds 1964 en is door zestien ministers van Financiën gebruikt. Volgend jaar moet er dus iets nieuws te zien zijn, als het aan Kaag ligt. In het RTL-programma suggereerde ze dat het koffertje naar een museum kan.

Lange traditie

De traditie van het koffertje op Prinsjesdag bestaat sinds 1947. De eerste jaren werd een eenvoudige bruine koffer gebruikt, die toenmalig minister Lieftinck had gekocht bij een leerhandel in Den Haag. Volgens het ministerie van Financiën kostte die koffer omgerekend 1,70 euro. Inmiddels is die te zien in het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam.

De Staatsdrukkerij schonk het ministerie in 1964 het huidige koffertje. Het is gemaakt van geitenperkament en van binnen bekleed met blauwe zijde. De hele Rijksbegroting past er overigens al lang niet meer in: daarvoor is het koffertje te klein.

Het koffertje door de jaren heen: