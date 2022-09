Spanning rond verwachte toespraak Poetin

Een gisteravond verwachte televisietoespraak van president Poetin is uitgesteld. Russische media berichtten dat Poetin de bevolking aan het begin van de avond zou toespreken, maar later werd dat ingetrokken.

Een reden voor het uitstel is niet gegeven. Poetin trad gisteren wel op bij andere gelegenheden in Moskou.

Er wordt rekening mee gehouden dat de speech vanochtend wordt uitgezonden. Een bevestiging daarvan is er niet.

Het zou de eerste televisietoespraak van Poetin aan het Russische volk zijn sinds de invasie in Oekraïne op 24 februari.

Gisteravond laat riep een politiek analist met banden met het Kremlin, Sergej Markov, volgers op Telegram op om "rustig te gaan slapen". Als mogelijk nieuw tijdstip voor de toespraak noemde hij 08.00 uur Nederlandse tijd. Ook het tijdstip van 07.00 uur wordt genoemd.

Nog geen reactie op referenda

Over het onderwerp van de speech is formeel niets bekend, maar vermoedelijk houdt die verband met de aangekondigde referenda in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Het Kremlin heeft zich daar nog niet over uitgelaten.

Ook wordt gespeculeerd dat Poetin het zal hebben over een mobilisatie, het kunnen oproepen van meer mensen voor de oorlog. Een vooraanstaand parlementslid van Poetins partij Verenigd Rusland zei gisteravond tegen een Russische krant dat er nu geen algehele mobilisatie komt.