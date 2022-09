Poetin afwezig bij VN-vergadering in New York, maar op ieders lippen

De Russische president Poetin is de grote afwezige op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, maar is hij is hét gespreksonderwerp in de wandelgangen van de VN. Zo noemde minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken de dinsdag aangekondigde referenda in verschillende bezette gebieden in Oekraïne "volkomen onacceptabel. Het is land dat bij de staat Oekraïne behoort, waar Rusland niets te zoeken heeft."

Volgens Hoekstra zijn de plannen ook voor de Europese Unie en andere bondgenoten onaanvaardbaar. De VN-Veiligheidsraad heeft tot nu toe niets kunnen uitrichten, aangezien Rusland daar als permanent lid vetorecht heeft.

'Vals narratief'

Ondanks dat 141 landen de acties van Rusland veroordeeld hebben, blijven er ook landen die de kant van Rusland kiezen. Hoekstra zegt hierover: "We moeten ervoor zorgen dat dit soort zaken door zo veel mogelijk landen wordt veroordeeld. Een deel van het gezelschap is toch gevoelig voor het valse Russische narratief. We moeten die landen er ook bij betrekken, zo breed mogelijk in gesprek gaan."

Tijdens een gepassioneerde speech voor de Algemene Vergadering zei de Franse president Macron dat geen land aan de zijlijn mag blijven staan ten opzichte van de Russische agressie. Hij beschuldigde degenen die nu stil blijven ervan "medeschuldig te zijn aan nieuw imperialisme" dat de huidige wereldorde vertrapt en vrede onmogelijk maakt.