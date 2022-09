Minister Adriaansens: 'Steunpakket ondernemers moet in november geregeld zijn'

"Rond november moet er een steunpakket voor ondernemers geregeld zijn", dat zegt Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat in Nieuwsuur.

Volgens de minister was het niet mogelijk om net als voor huishoudens op Prinsjesdag met een plan te komen om ondernemers te steunen. "We willen gericht helpen", zegt de Adriaansens. Ze heeft daarvoor de hulp nodig van energiebedrijven, om inzage te krijgen in het verbruik. Dat erg verschilt per onderneming.

Ze wil vooral de energie-intensieve mkb'ers steunen. Ze noemt daarbij als voorbeeld bakkers, tuincentra en sauna's. "Ik maak me heel erg zorgen over die groep mkb'ers", zegt de minister. Die groep heeft ook te maken met verhoogde vennootschapsbelasting, huren die omhoog gaan, hogere lonen en soms ook met een coronaschuld.

Toch kan het kabinet "niet ongebreideld" met steun komen, zoals bij corona, zegt Adriaansens. "Dat kan een verstorend effect hebben op de lange termijn."

De minister lijkt er niet voor te voelen grote bedrijven meer te laten betalen, om kleine ondernemers te helpen. "We willen ook een interessant vestigingsklimaat houden voor Nederland", zegt ze.

'Duurde lang'

Niet alleen ondernemers moeten geduld hebben, maar ook het energieplafond dat deze dinsdag is gepresenteerd liet lang op zich wachten, volgens oppositiepartijen en kritische burgers veel te lang.

Adriaansens snap dat mensen die het zwaar hebben vinden dat het te lang duurde voor er maatregelen bekendgemaakt werden: "Ik kan me voorstellen dat deze mensen denken: waarom gebeurt er niks?"

"We hebben al eerder veel gedaan, maar dat moeten we beter laten zien", voegt de minister daaraan toe, die daar lering uit wil trekken.