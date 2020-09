FC Twente is Fortuna de baas in eerste competitieduel onder Jans

FC Twente is de competitie begonnen met een overtuigende overwinning op Fortuna Sittard. Het werd in Enschede 2-0 voor de ploeg van trainer Ron Jans, die aan zijn eerste seizoen bij de Tukkers begonnen is en er niet voor schroomde enkele jonkies in de basis op te stellen.

Twente begon gretig in de met 8.000 toeschouwers gevulde Grolsch Veste en aanvoerder Wout Brama had na en paar minuten al bijna succes met een venijnige uithaal. De snelle Queensy Menig scoorde wel na een een-tweetje met de 19-jarige back Jayden Oosterwolde, die bij zijn debuut in de eredivisie voor veel dreiging zorgde op de linkerflank.