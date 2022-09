Boeren voeren actie op A1, afslag naar Markelo afgesloten

Een aantal boeren voert vanavond actie op de A1 bij de afslag naar Markelo. Ze hebben onder meer banden en hout in brand gestoken. De afslag is afgesloten.

Volgens de politie gaat het om zo'n dertig demonstranten en twintig trekkers en andere landbouwvoertuigen. "We zijn momenteel met ze in gesprek", zegt een woordvoerder van de politie. De demonstratie is gericht tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

De brandweer is opgeroepen om de brand te blussen. Volgens de politie veroorzaakt de brand weinig overlast voor automobilisten. "Daarbij is het rustig op de weg." Vanwege de veiligheid is de maximumsnelheid tussen Bathmen en Rijssen tijdelijk 70 kilometer per uur, meldt RTV Oost.