Vrouwen Ajax verrassen bij Arsenal en houden zicht op Champions League-groepsfase

In de laatste voorronde voor de groepsfase van Champions League voor vrouwen was Ajax een helft (meer dan) gelijkwaardig aan Arsenal, maar na rust kwam het klasseverschil aan het licht. Toch wist Ajax er een 2-2 gelijkspel uit te slepen en kan het met goede hoop terug naar Amsterdam.

Ajax ging als absolute underdog naar Londen. Arsenal is een van de grootste clubs in het Engelse vrouwenvoetbal en werd vijftien keer landskampioen. Bovendien beschikt Arsenal over Vivianne Miedema, die in 85 wedstrijden voor The Gunners goed was voor 72 goals.

Ajax schopte het pas drie keer tot de groepsfase van de Champions League. Het laatste Europese avontuur, in het seizoen 2020/2021, eindigde voor de Amsterdammers in de achtste finales. Daarin werd kansloos verloren van Bayern München.

Brutale start

Destijds tegen Bayern was Ajax te veel onder de indruk van de tegenstander. Dinsdagavond in Londen was daar geen sprake van. De ploeg van de nieuwe coach Suzanne Bakker begon brutaal, was comfortabel aan de bal en werd via Victoria Pelova al na vijf minuten gevaarlijk.

Arsenal wist zich in die openingsfase weinig raad met de bezoekers. Na twintig minuten resulteerde dat in de 0-1. Nadine Noordam stak de snelle Chasity Grant weg en haar voorzet werd koeltjes ingetikt door Romée Leuchter.