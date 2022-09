Kamminga nog steeds in lappenmand: 'Pas weer gas geven als lichten op groen staan'

Gedurende het toernooi werd duidelijk dat Kamminga zich niet fit voelde. Hij trok zich terug voor de 200 meter schoolslag. Hoewel hij zich regelmatig had laten testen, bleek pas in Nederland dat hij toch het coronavirus onder de leden had.

De klachten begonnen tijdens de WK zwemmen in Boedapest in juni. Door de afwezigheid van Adam Peaty was Kamminga daar de grote favoriet op de 100 meter schoolslag, maar hij moest zijn meerdere erkennen in de Italiaan Nicolò Martinenghy.

In overleg met bondscoach Mark Faber besloot de zwemmer thuis te blijven. Faber: "We willen nu eerst eens goed uitzoeken wat er aan de hand is, pas als alle lichten op groen staan, gaan we weer gas geven."

Na de WK volgde in augustus al snel de EK in Rome. Hoewel hij twijfels had over zijn vorm, leek hij op tijd klaar te zijn voor het grote werk. Niets bleek minder waar. Op de 100 meter schoolslag eindigde hij als zevende en de conclusie was snel getrokken: Kamminga hield het in Rome voor gezien.

Faber: "Achteraf bezien was het niet verstandig om daar te zwemmen, daar hebben we beiden de verkeerde inschatting gemaakt. Arno wilde graag, ik had meer op de rem moeten trappen."

'Hij ontbeert fitheid'

De vakantie en rustperiode erna heeft kennelijk onvoldoende effect gehad. Faber: "In de voorbereiding is Arno nog niet maximaal belastbaar. We doen heel voorzichtig met hem, we zijn nog maar net begonnen."

"Het is niet dramatisch, het zit er tegenaan, maar hij ontbeert de frisheid die noodzakelijk is om top te zijn. Daarom is het niet verstandig om hem mee te nemen naar Flagstaff. We trainen en leven hier op 2.100 meter. Voor een gezond iemand prima, maar niet als je niet fit bent."

De Nederlandse ploeg bereidt zich voor op de WK korte baan in het Australische Melbourne in december dit jaar. Vooralsnog is Kamminga wel van plan daar naartoe te gaan. 'Maar alleen als hij echt het gevoel heeft dat hij daar voor goud kan gaan. Anders gaan we met hem niet naar de andere kant van de wereld', aldus de bondscoach. "Eerst maar eens afwachten wat er uit die onderzoeken komt."