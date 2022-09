Kunstmatige riffen bij Lauwersoog blijken vol leven te zitten

De kunstmatige riffen die bijna een jaar geleden in de Waddenzee zijn geplaatst, blijken vol met leven te zitten. Dat meldt het waterschap Noorderzijlvest.

De 'riffen' zijn gemaakt van betonnen elementen waar onder meer vissen, krabben en kreeften in kunnen schuilen, en mosselen en oesters zich aan kunnen hechten. Vorig jaar werden enkele tientallen blokken van zo'n twee meter lengte langs de Lauwersmeerdijk in Groningen geplaatst.

De riffen zijn bedoeld om de flora en fauna van de Waddenzee te versterken. Het waterschap Noorderzijlvest, de Leeuwarder hogeschool Van Hall Larenstein en de Rijksuniversiteit Groningen onderzoeken de kunstmatige riffen en wat hun effect is op de natuur. Onlangs zijn ze voor het eerst uit het water gehaald.

'Kunstmatige riffen werken'

Onderzoekscoördinator Jorien Rippen is positief over de eerste resultaten. "We zien een rif vol leven. Zo zagen we dat er veel palingen uit het rif tevoorschijn kwamen. Maar ook voor schelpdieren, stekelhuidigen en algen zijn de riffen een fijne plek om zich op te hechten", zegt ze bij RTV Noord.

"Wat we zien is dat de kunstmatige riffen langs de zeedijk werken", zegt Britas Klemens Eriksson, professor mariene ecologie bij de RUG. "We hebben veel biodiversiteit ontdekt. Dit is echt goed nieuws."

Naast het versterken van de natuur moeten de betonnen bouwwerken bijdragen aan de stevigheid van de dijk, onder meer door de golfslag te breken. "Van volwassen oester- of koraalriffen is bekend dat ze golven kunnen dempen en een rol kunnen spelen in de kustbescherming", legt Rippen uit. "Met het huidige aantal kunstriffen gaat dat nog niet lukken. Maar als de resultaten positief blijven, zouden we kunnen opschalen."

Het is voor het eerst dat er op deze schaal wordt proefgedraaid met kunstmatige elementen. Er zijn zes verschillende types geplaatst.

De komende twee jaar worden gebruikt om te onderzoeken wat er op en rond de riffen leeft en welke constructies het beste werken. Daarna wordt bepaald welke kunstmatige riffen een definitieve plek krijgen langs de zeedijk.