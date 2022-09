Zeven kinderen dood bij legeraanval op school in Myanmar

Bij een aanval op een schoolgebouw in Myanmar zijn dertien doden gevallen, onder wie zeven kinderen. De school in het dorp Let Yet Konm in het midden van het land, werd vanuit de lucht door gevechtshelikopters onder vuur genomen, meldt het schoolhoofd aan The Guardian. Het leger beweert dat rebellen het gebouw gebruikten voor aanvallen.

Volgens de directeur werd de school, waar 240 leerlingen op zitten, beschoten met zware wapens. Ze zegt dat de militairen een uur lang onophoudelijk vuurden op het gebouw.

Na de helikopteraanval trokken circa tachtig militairen het dorp binnen, aldus de schooldirecteur. Ze vielen de tempel binnen waar de school deel van uitmaakt en begonnen te schieten.

Een lokaal radiostation meldt op basis van ooggetuigen dat de doden zijn meegenomen door de militairen. Zo'n 7 kilometer verderop zouden de lichamen zijn verbrand of begraven. Zeker 2000 mensen zijn gevlucht vanwege de geweldsuitbarsting.

Scholen als uitvalsbasis

Het leger meldt dat opstandige milities het dorp gebruikten om wapens te verspreiden naar omliggende gebieden.

De schaduwregering van het land, bekend als de National Unity Government, roept het leger op om de twintig leerlingen en leraren die gearresteerd zijn na de aanval, vrij te laten.

Sinds het leger begin vorig jaar de macht greep in Myanmar zijn er geregeld gewapende confrontaties tussen het regeringsleger en regionale milities. Daarbij zijn inmiddels duizenden doden gevallen.

Volgens de hulporganisatie Safe the Children worden scholen in Myanmar vaker gebruikt als uitvalsbasis door zowel het leger als de rebellen. De Verenigde Naties zeggen dat er 260 aanvallen op scholen zijn geweest sinds de coup.