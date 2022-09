Vaccinatie tegen rotavirus opgenomen in landelijk vaccinatieprogramma

Het vaccin tegen het rotavirus wordt opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma. Dat staat in de vandaag gepresenteerde Miljoenennota. Daarmee kunnen jaarlijks tussen de 1900 en 3400 ziekenhuisopnames van kinderen onder de 5 jaar worden voorkomen, denkt het kabinet.

Het kabinet volgt een eerdere aanbeveling van de Gezondheidsraad om alle pasgeborenen het 'drinkvaccin' te geven. Kinderen krijgen geen prik, maar drinken de vloeistof op.

Het vaccin wordt vanaf 2024 gratis voor alle zuigelingen aangeboden. Het kabinet hoopt dat het aantal ziekenhuisopnames van kinderen - circa 3600 per jaar - hierdoor "aanmerkelijk" zal teruglopen. Ook zou het vijf tot zes overlijdens per jaar kunnen voorkomen.

Vorig jaar bracht de Gezondheidsraad het rotavaccinatie-advies naar buiten. Het adviesorgaan baseerde zich op internationale onderzoeken die aantonen dat het aantal ziekenhuisopnamen van besmette kinderen erdoor kan dalen met 80 procent.

Maar staatssecretaris Van Ooijen van VWS besloot het vaccin niet op te nemen in het landelijk vaccinatieprogramma omdat er geen geld beschikbaar was om deze extra vaccinatie te bekostigen. Dat betekende dat ouders de kosten van de vaccinatie dan zelf moesten betalen, 138 euro voor de twee noodzakelijke doses.

Ontsteking in maag en darmen

Het rotavirus kan een ontsteking in de maag en darmen veroorzaken. Volgens het RIVM krijgt bijna ieder kind onder de 5 jaar te maken met het virus. Besmetting treedt op als het virus in de mond terechtkomt, door contact met besmette personen of voorwerpen. Ziekteverschijnselen zijn koorts, misselijkheid, overgeven en diarree.

Jaarlijks worden duizenden kinderen met het virus in het ziekenhuis opgenomen. Met name kinderen die bijvoorbeeld te vroeg geboren zijn, een te laag geboortegewicht hadden of een aangeboren aandoening van bijvoorbeeld hart, zenuwstelsel of darmen hebben, worden erg ziek. In 2017 adviseerde de Gezondheidsraad al om die groepen kinderen te vaccineren tegen het rotavirus.

Voor vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma hoeven ouders niet zelf te betalen. Of ouders hun kinderen laten vaccineren, is een vrijwillige keuze.