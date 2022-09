Dit zijn de plannen uit de Miljoenennota (en het inlegvel)

Het plan gaat uit van een gemiddeld energiegebruik. Dat is 1200 m3 gas en 2400 kWh elektriciteit per jaar. Het kabinet denkt aan een plafond van zo'n 1,50 euro voor een kuub gas en van 70 cent voor een kWh elektra. Voor het verbruik boven de 1200 m3 en 2400 kWh betalen huishoudens wel gewoon het volle pond. Het kabinet werkt nog aan een pakket voor het midden- en kleinbedrijf.

Voor huishoudens komt er een prijsplafond voor gas en elektriciteit. Dat betekent dat de overheid een deel van de energierekening overneemt. De korting die een gemiddeld huishouden hiermee krijgt, schat het kabinet "omgeven met onzekerheden" over een jaar op 2280 euro.

Dat er ongekende maatregelen worden genomen voor de koopkracht, was al duidelijk sinds het kabinet de begroting afrondde een paar weken geleden. Traditiegetrouw was van alles uitgelekt, maar afgelopen nacht kwam er toch nog een inlegvelletje bij.

De Miljoenennota lekte afgelopen vrijdag in zijn geheel al uit. Volgens de begroting wordt volgend jaar 395 miljard euro uitgegeven, en komt er 366,4 miljard euro binnen. De kosten voor het energieplafond zijn hierin overigens nog niet opgenomen. Het kabinet verwacht voor volgend jaar een economische groei van 1,5 procent, voor dit jaar wordt uitgegaan van 4,6 procent.

Ouders met kinderen kunnen rekenen op een hoger kindgebonden budget ; het bedrag voor het derde kind stijgt en wordt gelijk aan het bedrag voor het tweede kind. Verder kunnen alleenstaande ouders ook nog op een extraatje rekenen, maar daar zijn nog geen exacte bedragen van bekend. Uitwonende studenten kunnen rekenen op 165 euro extra per maand.

Het kabinet trekt (los van het prijsplafond) 17,2 miljard euro extra uit om de koopkracht te verbeteren. De oorlog in Oekraïne heeft de energieprijzen opgestuwd, maar ook de boodschappen zijn veel duurder geworden. Dus gaat het minimumloon met 10 procent omhoog, waardoor ook de gekoppelde uitkeringen zoals de AOW stijgen. De huurtoeslag gaat structureel omhoog met een bedrag van 16,94 euro per maand. De zorgtoeslag wordt eenmalig verhoogd met 412 euro.

Ook vermogenden gaan meer belasting betalen. De belasting op het rendement van vermogen gaat volgend jaar omhoog van 31 procent naar 34 procent. Het bedrag waarover je geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen gaat wel iets omhoog om zogenoemde kleine spaarders ter ontzien. Nu is dat ruim 50.000 euro, het wordt 57.000 euro.

Een aangekondigde energietoeslag van 1300 euro voor kwetsbare huishoudens blijft wel. En ook de verlaging van de brandstofaccijns in april wordt verlengd tot zeker juni 2023. Sindsdien betalen we 17 eurocent minder voor een liter benzine en 11 eurocent minder voor een liter diesel.

Om de energierekening binnen de perken te houden is in de Miljoenennota een verlaging van de energiebelasting aangekondigd. Maar deze maatregel wordt geschrapt en vervangen door het eerder genoemde prijsplafond.

Het vullen van de gasopslag in Norg kost de Nederlandse staat dit jaar 8,5 miljard euro. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Voor 2023 en 2024 is nog eens 3,5 miljard begroot. Door de opgelopen gasprijs vallen de bedragen een stuk hoger uit dan waar eerder rekening mee werd gehouden.

Tot 2027 is ruim 1 miljard euro voor de crisisopvang voor asielzoekers en de huisvesting en inburgering van statushouders uitgetrokken.

Nederland trekt ruim 3,9 miljard euro uit voor steun aan Oekraïne. Het gaat om militaire als humanitaire ondersteuning, maar de opvang van Oekraïense vluchtelingen is de grootste post: 2,6 miljard euro. Daarvoor werd dit jaar nog 503 miljoen euro uitgetrokken.

Het kabinet maakt zich zorgen over de 'dalende trend' in de onderwijsprestaties in het basis- en voortgezet onderwijs. Er komt 1 miljard extra voor de aanpak van kansenongelijkheid, 1 miljard voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en ook eens 800 miljoen extra voor goede leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners.

Ook is er nog 1 miljard euro uitgetrokken voor een betere tegemoetkoming voor de studenten die "geen recht hebben gehad op de basisbeurs".

Voor maatregelen die moeten voorkomen dat kwetsbare jongeren in de criminaliteit belanden trekt het kabinet in 2023 100 miljoen euro uit. Eenzelfde bedrag staat in de uitgelekte Miljoenennota gereserveerd voor een efficiëntere bestrijding van drugscriminaliteit.

NAVO-norm

Verder gaan de defensie-uitgaven, zoals aangekondigd, flink omhoog. Tegen 2024-2025 moet met jaarlijks 5 miljard euro extra de NAVO-norm van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) worden gehaald.