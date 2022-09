'Protest op Prinsjesdag ongebruikelijk, maar door polarisatie niet verrassend'

Boegeroep en demonstranten die hun middelvinger opsteken en "landverrader" roepen richting koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia. De betoging bij de rijtoer en de balkonscène was voor Prinsjesdag uniek, maar gezien de polarisatie in de samenleving niet voor iedereen een verrassing.

De omgekeerde Nederlandse vlaggen en het gejoel richting de Glazen Koets waren niet te missen. "Er wordt duidelijk minder gejuicht dan andere jaren", zei Hans Jacobs, journalist koninklijk huis - met gevoel voor understatement - in de uitzending op NPO 1. Na de rijtoer meldde de politie dat vijf betogers zijn opgepakt, onder meer voor belediging. Zes trekkers zijn in beslag genomen.

Oranjefeestje

"Laten we niet vergeten dat het heel ongebruikelijk is om op Prinsjesdag te demonstreren", zegt Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit Amsterdam. "Over het algemeen is dit juist een dag waarop de Oranjegezinden zich op straat begeven. Het is echt een Oranjefeestje."

Toch is ze niet verbaasd over het protest. "De relatie tussen bepaalde groepen en de overheid staat op zo'n gespannen voet dat het niet verrassend is dat ze ook op Prinsjesdag hun stem laten horen. Deze dag staat toch symbool voor het overheidsbeleid."

Toeschouwers van de rijtoer reageren wisselend op het protest: