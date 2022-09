Vlaamse kerk gaat homostellen zegenen: 'Een ware bominslag'

De Vlaamse bisschoppen schrijven zich "gesteund" te voelen door wat paus Franciscus schreef in het document De vreugde van de liefde over pastorale zorg. Hierin stelde de paus dat elk mens, ongeacht zijn seksuele geaardheid, respectvol behandeld moet worden.

Correspondent Vaticaan Andrea Vreede:

"Dit is absoluut een primeur, want volgens de rooms-katholieke leer zijn homoseksuele handelingen zondig.

Ik weet niet wat de reacties op dit initiatief zullen zijn, maar het is een ware bominslag. Dit gaat recht tegen het Dicasterie van de Geloofsleer in, dat vorig jaar liet weten dat een kerkelijke zegening van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht niet mogelijk is.

Je mag wel de zondaar zegenen, maar niet de zonde, stond er in dat document.

De vraag of de kerk haar benadering van homoseksualiteit en homoseksuele relaties niet moet gaan veranderen, speelt al langer. Prominente kardinalen zoals de Luxemburger Jean-Claude Hollerich dringen daarop aan. Zowel hij als de Vlaamse bisschoppenconferentie baseren zich op de woorden van paus Franciscus in zijn document over de liefde Amoris Laetitia.

Nu is het afwachten of de paus op een of andere manier zal laten merken dat hij deze interpretatie goedkeurt."