F1-kalender 2023: Zandvoort 27 augustus, Monaco blijft, Las Vegas komt erbij

De Formule 1-kalender zit in 2023 nog net wat voller dan dit jaar. Het aantal races wordt uitgebreid met twee grand prix, van 22 naar 24 raceweekenden.

De Monegasken juichen, want de GP van Monaco staat gewoon op het programma. Op 28 mei om precies te zijn. Het F1-circus trekt volgend seizoen drie keer naar de Verenigde Staten. Naast Miami en Texas zal er ook worden geracet in Las Vegas.

Bovendien wordt er ook weer geracet in Qatar. Ook de GP van China staat ingepland, maar of die ook echt zal worden gereden is onzeker. Dat hangt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus in China. Het wereldkampioenschap begint op 5 maart in Bahrein en eindigt op 26 november in Abu Dhabi.

Zandvoort eind augustus

De Dutch Grand Prix op Zandvoort is op 27 augustus de eerste race na de zomerstop. Het spektakel op het circuit in de duinen, waar dit jaar meer dan 300.000 toeschouwers werden verwelkomd, is een week naar voren gehaald en heeft in 2023 de plek op de kalender gekregen die traditioneel toebehoorde aan de Grote Prijs van België op Spa-Francorchamps. De race in de Ardennen is verplaatst naar 30 juli.

Jan Lammers, sportief directeur van de GP in Zandvoort, kan met die minimale wijziging prima leven. "Dat weekje maakt niet zo veel uit. Het is vooral belangrijk dat we ingedeeld zijn in de nazomer, als het goed weer is en veel mensen al op vakantie zijn geweest."