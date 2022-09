Ondanks reserverol bij Bayern houdt Gravenberch hoop op WK: 'Meer minuten verwacht'

Bij Ajax was hij een van de blikvangers en ook voor het Nederlands elftal vielen al meerdere uitnodigingen op zijn deurmat. Toch gaat het Ryan Gravenberch nu even wat minder voor de wind. Zijn gedroomde transfer naar topclub Bayern München leverde nog niet het gewenste aantal speelminuten op. "Als ik eerlijk ben, had ik wel meer speelminuten verwacht", erkent de talentvolle middenvelder. "Natuurlijk, je komt bij een grote club en natuurlijk is er dan concurrentie. Maar voor mijn gevoel doe ik het goed, dus ik had wel op meer gehoopt." Nauwelijks basisplaatsen Want basisplaatsen gaf Bayern-trainer Julian Nagelsmann hem nog maar nauwelijks. Alleen in het bekertoernooi tegen het nietige Viktoria Köln mocht hij beginnen. Wel was Gravenberch toen meteen goed voor een doelpunt en een assist. In de competitie (106 speelminuten) en in de Champions League (10 speelminuten) valt het dus tegen. De concurrentie waar Gravenberch het over had, bestaat uit zwaargewichten als Joshua Kimmich, Marcel Sabitzer en Leon Goretzka.

Maar Gravenberch wanhoopt nog niet. "Je moet rustig blijven, dan komt je kans vanzelf. Als speler wil je natuurlijk altijd spelen, maar ik denk dat je je koppie erbij moet houden." Ook het uitblijven van een uitnodiging van bondscoach Louis van Gaal, baart de tienvoudig international nog geen zorgen. Gravenberch dicht zichzelf nog steeds kansen toe om in de selectie van het WK, dat over twee maanden begint in Qatar, te bemachtigen. "Iedere speler wil naar het WK, dat is een jongensdroom. Misschien als ik meer minuten maak bij Bayern München, dat ik er wel bij zit." Volgens Nagelmann zitten die speelminuten er echt wel in. "Ryan heeft wat wedstrijden gespeeld, maar misschien wel een aantal te weinig gezien zijn kwaliteiten", zei de trainer vorige week op een persconferentie. "Hij is nog steeds een erg jonge speler en heeft nog wat tijd nodig om te acclimatiseren. Hij zal zich blijven ontwikkelen en nog veel wedstrijden voor ons spelen." Of dat laatste op tijd komt voor het WK in november, blijft natuurlijk de vraag.

Van der Looi over afmelding Botman Sven Botman besloot zich af te melden voor Jong Oranje en daar heeft bondscoach Erwin van de Looi weinig begrip voor. "Ik heb telefonisch contact gehad met Sven. We hebben erover gesproken. Ik accepteer uiteraard zijn beslissing, maar ik begrijp hem niet." "Het is iedereen zijn vrije keuze om hierheen te komen, maar ik was wel teleurgesteld over die mededeling, dat is duidelijk. Volgens mij bereiden wij ons voor op een EK, dan wil je iedereen er graag bij hebben. Je hoopt ook dat iedereen graag komt, maar als dat niet zo is, is dat niet zo. Iedereen heeft zijn vrije keus. Maar het is denk ik ook voor hem zelf niet overdreven handig."

Zijn vervanger bij Ajax, Kenneth Taylor, werd juist door Van Gaal voor de komende Nations League-wedstrijden voor het eerst bij de selectie gehaald. Het lijkt een direct bewijs te zijn dat een langer verblijf in Amsterdam in ieder geval met het oog op Oranje was geweest. Maar Gravenberch houdt hoop op het WK en kan er bovendien van genieten dat juist Taylor nu wél bij het grote Oranje zit. "Ik ken Kenneth al superlang, we gunnen elkaar alles." De twee speelden al samen in de F-jes van Ajax. Aan het einde van het vorige seizoen raakte Gravenberch geblesseerd, waarna Taylor op zijn positie zijn doorbraak beleefde.

Taylor en Gravenberch vieren de landstitel bij Ajax - AFP

"Nu zit hij erbij en dat is lekker voor hem", vervolgt Gravenberch. "Ik zit bij Jong Oranje en moet het hier weer laten zien." Jong Oranje bereidt zich momenteel voor op de oefenwedstrijd tegen België, die vrijdag 23 september gespeeld wordt. Het Nederlands elftal speelt komende week twee Nations League-wedstrijden. Op 22 september tegen Polen en op 25 september tegen België.