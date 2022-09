Nederlands echtpaar verdronken voor de kust van Spaanse badplaats

Bij de Spaanse badplaats Torrevieja in de provincie Alicante is een Nederlands echtpaar verdronken. Spaanse media melden dat de twee uit het water zijn gehaald door omstanders, onder wie medewerkers van een restaurant.

De man van 56 jaar zou gisteren in de problemen zijn gekomen door sterke stroming langs de kust van Playa de la Mata. Het lukte hem niet om terug naar het strand te komen. Zijn 55-jarige vrouw sprong in het water om hem te helpen, maar kwam daardoor zelf ook om het leven, meldt de lokale krant Informacion.

De man was al overleden toen hij aan land werd gebracht, maar de vrouw zou nog even hebben geleefd. Pogingen om haar te reanimeren mochten niet meer baten.

De zee bij Torrevieja was gisteren verraderlijk vanwege de harde wind. Op het strand waren bovendien geen badmeesters aanwezig, omdat het vakantieseizoen sinds 15 september voorbij is.

Vaker doden

Op dagen dat de zee gevaarlijk is wordt er vaak een rode vlag gehesen. Het is niet duidelijk of die vlag gisteren op Playa de la Mata hing. Ondanks het weer waren er toch tientallen mensen in het water.

Er komen vaker zwemmers in de problemen in de zee bij Torrevieja, melden Spaanse media. Een jaar geleden kwamen in september een Zweedse vrouw en een Russische man om. Een maand eerder verdronk een Scandinavisch stel en in 2020 een 60-jarige Duitse man toen hij zijn echtgenote uit het water probeerde te redden.