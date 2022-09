Maximale zwaarte Groningse aardbevingen iets lager ingeschat

Het risico op hele zware aardbevingen in Groningen wordt iets lager ingeschat, komt naar voren in nieuwe wetenschappelijke inzichten. De sterkst mogelijk geachte beving ligt nu ergens tussen de 4,0 en 6,5, waarbij de meest waarschijnlijke kracht wordt ingeschat op 4,6. De nieuwe inschatting is de uitkomst van een internationale conferentie waar experts zich hebben gebogen over die maximale zwaarte van de gasbevingen.

De conferentie was door de NAM georganiseerd en stond onder toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen. Bij de vorige inschatting, in 2016, kwamen experts nog tot een bandbreedte van 4,0 tot 7,2, met als meest waarschijnlijke sterkte 5,0. Het rapport is gepubliceerd op de website van de NAM.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderschrijft de nieuwe inzichten. Maar ook al wordt de zwaarst mogelijke beving iets lager ingeschat, het is volgens het SodM nog altijd niet mogelijk om meer gas te winnen in Groningen omdat aardgaswinning nog steeds een veiligheidsrisico voor bewoners vormt. Al drie jaar op rij zijn er meer aardbevingen dan werd verwacht.

Versterking huizen niet voorspoedig

"Deze aardbevingen worden veroorzaakt door vereffening van de drukverschillen in het Groningen-gasveld, die door decennialange winning zijn ontstaan. Dit proces kan nog enkele jaren duren", schrijft het SodM. Daarnaast loopt de versterkingsoperatie niet zo voorspoedig als gepland. Er moeten nog steeds duizenden huizen worden versterkt, omdat ze op dit moment onveilig zijn.

Ook leidt het lange wachten op versterking en de trage afhandeling van aardbevingsschade tot gezondheidsschade en zelfs voortijdige sterfgevallen in Groningen. "Het blijft daarom van belang voor de veiligheid van de inwoners om de gaswinning af te bouwen, en de huizen zo snel mogelijk te versterken."

Het is nog niet duidelijk in hoeverre de nieuwe berekening van de maximale zwaarte van de aardbevingen zal leiden tot een aanpassing van het aantal huizen dat versterkt zal moeten worden.

Oezbekistan

Tijdens de conferentie van experts, die deze zomer plaatsvond, ging het ook over eerdere zware aardbevingen als gevolg van olie- en gaswinning elders in de wereld. De zwaarste beving deed zich voor zover bekend voor in Oezbekistan. De regio Gazli in dat land is al drie keer getroffen door een hevige aardbeving van 7,0 tot 7,3.