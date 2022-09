Oppositie over Prinsjesdagplannen: te weinig en te laat

De oppositie vindt dat het kabinet te weinig doet en te laat handelt om de koopkracht van mensen te verbeteren. PVV-leider Wilders zegt dat hij niet onder de indruk is van een bedrag van 18 miljard euro. "Dat is ongeveer hetzelfde als wat ze hebben opgehaald aan btw en gasbaten."

De voorman van de grootste oppositiepartij zegt dat het kabinet "inmiddels alle vertrouwen heeft verspeeld bij mij en een groot deel van Nederland". "Ik ben er eerlijk gezegd wel een beetje klaar mee."

SP-leider Marijnissen vindt ook dat het kabinet "zeker te laat" is. Zij wijst erop dat andere landen al crisismaatregelen hebben genomen. "Dat prijsplafond voor de energie had er natuurlijk allang kunnen zijn. En we hebben zoveel voorstellen gedaan om de huurverlaging naar voren te halen bijvoorbeeld, en het minimumloon eerder omhoog te doen. Maar dat is allemaal nagelaten en daardoor kunnen steeds meer mensen hun rekeningen niet meer betalen. In een tijd waarin het zo goed gaat met de economie is dat ronduit asociaal."

'Pijnlijk'

Kuiken, politiek leider van de PvdA, noemt het "pijnlijk om te constateren dat het kabinet doof en blind is voor de zorgen van de mensen thuis" en daardoor te laat over de brug komt met "te weinig". Ze zegt dat het pakket aan koopkrachtmaatregelen omvangrijk lijkt. "Maar de maatregelen gelden maar voor één jaar en het wantrouwen is zo groot. Als je een huis wilt kopen, moet je weten waar je aan toe bent."

Klaver van GroenLinks zegt dat het kabinet alle grote problemen voor zich uit schuift. "Of het nou gaat om bestaanszekerheid, de klimaat- of stikstofcrisis." Hij is blij het prijsplafond voor energierekeningen, maar heeft daar nog veel vragen bij. "Hoe hoog wordt dat plafond? Op welk prijspeil? Wij blijven strijden tot er een plan ligt dat Nederlanders de winter door helpt."

'Dit is ongekend'

De coalitiepartijen spreken wel lovend over de plannen. D66-Kamerlid Paternotte spreekt van "het grootste koopkrachtpakket dat ooit op Prinsjesdag is gepresenteerd: 18 miljard en dat prijsplafond zou daar nog eens bovenop komen. Dat is echt ongekend."

Datzelfde zegt Segers van de ChristenUnie. "De grote vraag is natuurlijk: is het genoeg? Als dat niet zo is, dan moet er meer gebeuren. maar dit is wat mij betreft hopelijk een vertrouwenwekkende stap."