Moord op 11-jarige jongen schokt Marokko

In Marokko is gisteravond het lichaam gevonden van een jongen die sinds maandag werd vermist. Hij blijkt te zijn verkracht en vermoord. De zaak is al dagen groot nieuws in het land, ook omdat de politie snel videobeelden kon verspreiden waarop de jongen in gezelschap van de vermoedelijke dader is te zien.

De 11-jarige Adnane Bouchouf verliet maandag het huis van zijn ouders in Tanger om een geneesmiddel te halen bij een apotheek. Hij keerde niet meer terug.

Een dag later kreeg de politie beelden in handen van een bewakingscamera. Daarop is te zien dat een man een gesprek met de jongen aanknoopt en samen met hem uit beeld verdwijnt.

De beelden brachten de politie op het spoor van een 24-jarige man. Gisteren werd hij aangehouden. Hij gaf toe dat hij de jongen had meegenomen naar zijn appartement en dat hij hem had verkracht en vermoord. Ook wees hij de politie de plek in een tuin waar hij hem begraven had.

Huisgenoten

Vanmorgen zijn drie huisgenoten van de verdachte opgepakt. De politie onderzoekt waarom zij hem niet hebben aangegeven, nadat een door de politie verspreide foto van de verdachte overal te zien was geweest. Ze riskeren een gevangenisstraf van twee maanden tot vier jaar.

De hoofdverdachte kan de doodstraf verwachten, dat is in Marokko de straf voor het ontvoeren van een minderjarige met de dood tot gevolg.

Doodstraffen worden al jaren niet meer ten uitvoer gebracht. In de praktijk draaien terdoodveroordelingen uit op levenslange gevangenisstraffen.