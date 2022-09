CPB: minder Nederlanders in armoede door koopkrachtmaatregelen kabinet

De klap voor dit jaar wordt niet minder hard door de nieuwe maatregelen die het CPB heeft meegenomen in de berekening. Een doorsnee huishouden levert dit jaar nog steeds 6,8 procent aan koopkracht in, maar het herstel volgend jaar is dankzij het nieuwe beleid een stuk groter: 3,9 procent.

Daarin zijn de effecten van het nieuwe beleid van de overheid meegenomen, waaronder de verhoging van het minimumloon, de zorgtoeslag en de huurtoeslag, de energietoeslag voor kwetsbare huishoudens en de verlengde verlaging van de brandstofaccijnzen. De nieuwste maatregel, het 'prijsplafond' voor de energierekening, is nog niet in deze cijfers meegenomen.

Het koopkrachtpakket van het kabinet leidt ertoe dat honderdduizenden mensen minder in armoede terechtkomen en de koopkracht volgend jaar voor een doorsnee huishouden beter herstelt. Dat blijkt uit de macro-economische verkenning van het Centraal Planbureau, die zojuist gepubliceerd is.

Maar door het nieuwe beleid gaat de beweging juist de andere kant op: het aantal mensen in armoede daalt waarschijnlijk, naar 833.000. Ook het aantal kinderen in armoede daalt naar verwachting door dit nieuwe beleid: van 234.000 in 2021 naar 219.000 volgend jaar.

In augustus verwachte het CPB nog dat de armoede zou toenemen. Vorig jaar leefden 960.000 mensen in armoede, en het CPB verwachte dat dat zou oplopen naar bijna 1,3 miljoen mensen doordat de kosten voor levensonderhoud zo sterk zijn gestegen.

Koopkrachtcijfers worden altijd voorzien van kanttekeningen : ze zeggen niet direct iets over de persoonlijke situatie van mensen. Deze berekening houdt bijvoorbeeld geen rekening met ingrijpende veranderingen in je leven: een scheiding, een kind, een verhuizing of een promotie. Dat soort gebeurtenissen hebben vaak een groot effect op je koopkracht.

De gevolgen van het voornemen om een prijsplafond voor de energierekening in te stellen, zitten dus nog niet in deze cijfers. Gisteren werd bekend dat het kabinet en energiebedrijven het in grote lijnen eens zijn geworden over maatregelen om de energierekening omlaag te brengen. Die komen erop neer dat mensen voor het eerste deel van hun energierekening een vaste, lagere prijs betalen.

Wat dat gaat kosten en waar het kabinet dat van wil betalen is nog niet duidelijk. Voor de overheidsfinanciën maakt het wel uit. Als het kabinet er extra geld voor uittrekt dan kan het begrotingstekort verder oplopen.

En dat tekort is al groter door dit pakket aan maatregelen: het komt volgend jaar uit op -2,6 procent, terwijl in augustus nog een tekort van -1,1 procent werd verwacht.

Vooral gasprijs onvoorspelbaar

Dit soort cijfers over de verwachtingen van de economie zijn altijd onzeker, maar dit keer benadrukt het CPB dat nog extra. Vooral de gasprijs is onvoorspelbaar: de afgelopen maand is die van zo'n 240 euro per megawattuur opgelopen naar ruim 300 euro, en weer teruggezakt tot onder de 200 euro.

Die gasprijs bepaalt voor een groot deel de inflatie, blijkt uit de analyse van het CPB. In een scenario met een 'lage' gasprijs, waarbij die in de loop van 2023 zakt naar onder de 150 euro per megawattuur, komt de inflatie volgend jaar uit onder de 1 procent. Maar met een hoge gasprijs, van geruime tijd rond de 300 euro volgend jaar, zal de inflatie een stuk hoger zijn: 5,5 procent.