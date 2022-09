Vanavond op tv: Zo verliep Prinsjesdag 2022

Vandaag is het Prinsjesdag en dus staat de gehele Nieuwsuur-uitzending in het teken van de belangrijkste dag voor politiek Nederland.

Ministers Rob Jetten en Micky Adriaansens in de studio

"Het is pijnlijk dat steeds meer mensen moeite hebben om hun rekeningen te betalen", zei koning Willem-Alexander tijdens de Troonrede in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Mede door die energiekosten is de Troonrede nog op het laatste moment aangepast, want de koning refereerde aan een prijsplafond voor energie waar tot vannacht nog over is onderhandeld.

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie (D66), en Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken (VVD), zijn te gast in de studio om te praten over de Miljoenennota, de Troonrede en natuurlijk over de energie- en inflatieplannen.