Referenda in bezette delen Oekraïne over inlijving door Rusland

De leiders van de zelfverklaarde volksrepublieken Loegansk en Donetsk in het oosten van Oekraïne hebben voor eind deze week referenda uitgeschreven waarin de bevolking kan kiezen voor annexatie door Rusland. De volksraadpleging vindt plaats van vrijdag tot en met maandag, melden Russische staatspersbureaus.

Ook de door Rusland aangestelde leider van de bezette regio Cherson in het zuiden van Oekraïne houdt een referendum dit weekend. Dat gebeurt tevens in de zuidelijke regio Zaporizja, maar daarvan is nog geen datum bekendgemaakt.

Nu al is duidelijk dat de uitkomst niet door Oekraïne of door de internationale gemeenschap zal worden erkend, omdat de stembusgang naar verwachting niet in vrijheid verloopt en pro-Oekraïense geluiden de kop worden ingedrukt.

Reacties Kremlin

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zegt in een reactie dat Rusland altijd heeft gevonden dat de inwoners van de regio's zelf moeten uitmaken wat ze willen.

Eerder op de dag verklaarde oud-president Medvedev, tegenwoordig vicevoorzitter van de Russische veiligheidsraad, zich voorstander van referenda. Hij zou goed zijn voor de regio's zelf en zou Rusland beter in staat stellen om de gebieden te verdedigen.