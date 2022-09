Agent lost schot bij aanhouding van tieners met gelblasters in Waalwijk

Bij de aanhouding van twee tieners in Waalwijk (NB) heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. De politie had gehoord dat de twee al een uur met pistolen in de auto zaten.

Achteraf bleken de vermeende pistolen zogenoemde gelblasters, schrijft Omroep Brabant. Dat zijn speelgoedgeweren die worden gevuld met gelballetjes, maar vaak niet van echte wapens te onderscheiden zijn.

Volgens de politie luisterde een van hen niet toen agenten de twee opdroegen stil te blijven staan. Een politieman zag dat de bestuurder een pakkende beweging naar voren maakte en loste een waarschuwingsschot. Daarna kon het duo worden aangehouden.

In de auto werden twee zogenaamde gelballetjespistolen, drie zakjes hennep en een zakje hasj gevonden. De jongens (16 en 18) komen uit Waalwijk en Nieuwkuijk.

De politie waarschuwde vorige week nog voor de 'gelblaster-challenge' op TikTok. Deze trend daagt jongeren uit om op voorbijgangers te schieten met automatische speelgoedgeweren. Dat leidt in heel het land tot incidenten.