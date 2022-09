Financiële regeling bereikt voor deel zorgpersoneel met long covid

Medewerkers met long covid die in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg werken, kunnen een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Dat hebben vakbonden en werkgevers afgesproken met zorgverzekeraar Loyalis. Het is de eerste financiële regeling voor een groep zorgmedewerkers die langdurige klachten heeft overgehouden aan een coronabesmetting op het werk.

Afgesproken is dat de regeling met terugwerkende kracht ingaat per maart 2020. Alle medewerkers in de instellingen met long covid krijgen vanaf het derde ziektejaar een aanvulling tot minimaal 70 procent van hun laatstverdiende loon tot aan hun AOW-leeftijd, ook als ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard. Zonder de nieuwe afspraak zou die laatste groep een lager percentage krijgen, afhankelijk van hoeveel ze nog zouden kunnen verdienen.

Volgens FNV-onderhandelaar Bert de Haas geeft het akkoord "een gevoel van erkenning en empathie voor de frontstrijders".

Met name vanuit de verpleeghuizen zegt vakbond FNV veel meldingen te hebben gekrgen van werknemers die vaak onbeschermd moesten doorwerken, long covid ontwikkelden en na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt zijn verklaard. Hun inkomsten zijn vaak meer dan 30 procent gedaald, terwijl ze veel geld kwijt zijn door onder andere revalidatiekosten. Vanuit de overheid en zorgverzekering is er vaak maar recht op één jaar herstelzorg.

Kort geding

De regeling geldt niet voor andere sectoren in de zorg. Zaterdag werd bekend dat FNV en CNV een kort geding voorbereiden om een snelle tegemoetkomingsregeling voor alle zorgmedewerkers met long covid af te dwingen. De vakbonden vragen al zo'n twee jaar om financiële compensatie voor de zorgmedewerkers, van wie er velen zijn ontslagen nadat ze lang met long covid ziek thuis hadden gezeten.

Een grotere groep kan nog altijd minder werken door de klachten dan voor de pandemie, waardoor ze nu een veel lager inkomen hebben en financieel in de problemen dreigen te raken. De FNV benadrukt dat de afspraak die nu met de zorgverzekeraar is gemaakt, losstaat van de juridische procedure.