Boegeroep en gefluit bij rijtoer Glazen Koets en balkonscène, vijf arrestaties

Langs de route van de Glazen Koets tussen Paleis Noordeinde en de Koninklijke Schouwburg stonden op meerdere plekken groepjes mensen met omgekeerde vlaggen. Ook klonk er boegeroep en werd er op fluitjes geblazen toen de koets met Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia langsreed.

De politie heeft bij die protesten in totaal vijf mensen gearresteerd, onder andere voor belediging. Een iemand werd opgepakt omdat hij weigerde een stok in te leveren waaraan hij een protestvlag had vastgemaakt.