Boegeroep en gefluit bij rijtoer Glazen Koets en balkonscène

Langs de route van de Glazen Koets tussen Paleis Noordeinde en de Koninklijke Schouwburg stonden op meerdere plekken groepjes mensen met omgekeerde vlaggen. Ook klonk er boegeroep en werd er op fluitjes geblazen toen de koets met Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia langsreed.

Op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag is een man opgepakt. Op foto's is te zien dat hij door agenten wordt afgevoerd. Een politiewoordvoerder kan nog niet zeggen waarom de man is opgepakt. Volgens lokale media vroeg de politie hem een stok in te leveren waaraan hij een protestvlag had vastgemaakt, maar weigerde hij dat.