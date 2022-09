Koning in Troonrede: pijnlijk dat mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen

"Het is pijnlijk dat mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen." Dat was de boodschap die koning Willem-Alexander uitsprak in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Hij noemde het verder "zorgwekkend dat mensen in een volwassen democratie het vertrouwen verliezen in het oplossend vermogen van politiek en bestuur".

Namens de regering zei de koning dat we leven "in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheden". Tegenstrijdig is dat de bestaanszekerheid van mensen onder druk staat en armoede toeneemt ten tijde van van economische groei en lage werkeloosheid.