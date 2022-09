De Ligt na transfer hoopvol over Oranje: 'Bayern dichter bij filosofie Van Gaal'

Matthijs de Ligt hoopt dat zijn transfer naar Bayern München hem een voordeel geeft ten opzichte van zijn concurrent Stefan de Vrij, voor een plek centraal achterin bij het Nederlands elftal. "Bayern Munchen ligt dichter bij de filosofie wat de bondscoach wil op het veld", denkt de centrale verdediger, die zijn basisplaats bij Juventus een paar maanden voor het WK inruilde voor een nieuw avontuur bij de Duitse recordkampioen. "Risico's moet je ook nemen in het voetbal." Geen zorgen Omdat De Vrij normaal gesproken een zekerheidje is bij Internazionale, is het wel cruciaal dat De Ligt zijn minuten gaat maken in Zuid-Duitsland. En daar zag het aanvankelijk niet naar uit. "Ik maak me helemaal geen zorgen", blaakt de 23-jarige van het vertrouwen. "Ik heb de eerste drie wedstrijden amper gespeeld, omdat ik met een trainingsachterstand binnenkwam. Dat was eigenlijk al wat ze de eerste week tegen me verteld hadden." De Ligt, die tijdens de matige competitiestart van Bayern zelfs als stormram werd gebruikt, kreeg te horen dat hij zich moest richten op het duel met Bochum tijdens de vierde speeldag. "Van de laatste acht wedstrijden heb ik er zes helemaal gespeeld. Dus ik ben eigenlijk met mijn speeltijd en hoe de eerste twee maanden verlopen zijn erg tevreden."

Nederlands elftal bij de NOS Het Nederlands elftal gaat donderdag in de Nations League op bezoek bij Polen (om 20.45 uur te zien op NPO3. NOS.nl en in de NOS-app), zondag speelt Oranje in Amsterdam tegen België (20.45 uur op NPO1, NOS.nl en in de NOS-app). De wedstrijden zijn ook te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en te beluisteren op NPO Radio 1 in NOS Langs de Lijn. Beluister ook onze podcast over de enerverende persconferentie van bondscoach Louis van Gaal.

Na vier competitieduels op rij zonder zege staat Bayern slechts vijfde in de Bundesliga, na tien landstitels op rij. Maar zo vroeg in het seizoen verbindt De Ligt daar geen conclusies aan. "Voor mij is het een stap omhoog qua team", verklaart De Ligt zijn keuze. "Juventus is een heel goede ploeg. Alleen denk ik dat Bayern qua selectie en ambitie alles heeft om de Champions League te winnen. Ik had het gevoel dat het bij Juve nog net even iets minder was." De Ligt merkte dat Juventus na het vertrek van onder anderen Cristiano Ronaldo aan een nieuw team aan het bouwen is. "Ik heb een geweldige tijd gehad, er echt van genoten", blikt hij terug. "Maar ik had het gevoel dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging." Eerdere flirt met Bayern Toen De Ligt nog bij Ajax speelde, was er ook al interesse van Bayern. "Het kwam er toen niet van, volgens mij werd die zomer Lucas Hernández gekocht. Ik heb het altijd al een heel mooie club gevonden."

Matthijs de Ligt in het shirt van zijn nieuwe club Bayern - ANP