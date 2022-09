Goed nieuws voor Pogacar: Ineos-renner Adam Yates stapt over naar UAE

Na zijn vierde plaats in de Tour de France van 2016 werd de toen 23-jarige Yates een grote toekomst voorspeld als ronderenner. Met zijn keuze voor Ineos in 2020 hoopte hij de laatste stap naar het podium van een grote ronde te kunnen zetten. Dat lukte niet.

Hij werd vorig nog wel vierde in de Vuelta, maar in de Tour kwam hij niet verder dan twee negende plaatsen. Bij UAE zal hij vermoedelijk als schaduwkopman uitgespeeld worden, want naast Pogacar heeft de ploeg ook João Almeida en Juan Ayuso (derde in de Vuelta) in de gelederen.

Ook BikeExchange, de ploeg van zijn tweelingbroer Simon Yates, had interesse om de Brit aan te trekken.

Memorabele zege in Clásica San Sebastián

Adam Yates boekte achttien profzeges en behaalde talloze ereplaatsen. Hij geldt als specialist in kortere rittenkoersen. Zo won hij de UAE Tour in 2020, de Ronde van Catalonië in 2021 en onlangs nog de Ronde van Duitsland.

Zijn overwinning in de Clásica San Sebastián van 2015 geldt nog altijd als een van de meest curieuze van de laatste jaren. Niet Yates, maar de Belg Greg Van Avermaet leek namelijk op weg naar de zege die dag.