Kwart miljoen mensen namen persoonlijk afscheid van Elizabeth II

Zeker 250.000 mensen hebben in de dagen voor de uitvaart van koningin Elizabeth afscheid van haar genomen door langs haar kist te lopen, schat de Britse regering. De kist stond vijf dagen in Westminster Hall in het centrum van Londen. Voorafgaand werd geschat dat 750.000 mensen erlangs zouden willen lopen.

Ook al was de belangstelling minder dan verwacht, er stond een rij tot wel 8 kilometer lang en de wachttijd liep op tot 16 uur. Vrijdag sloten de autoriteiten de rij daarom voor een aantal uur.

De laatste keer dat het publiek op deze manier afscheid kon nemen van iemand, was in 1965 toen oorlogspremier Winston Churchill was overleden. Toen gingen er in drie dagen ruim 320.000 mensen langs de kist.

Gisterochtend liepen de laatste mensen langs de kist van de koningin, waarna de uitvaart van de langstzittende Britse vorst volgde. Hoeveel mensen er naar de ceremonie hebben gekeken, op straat in Londen, langs de route naar Windsor en op televisie, tablet of mobiel, is nog niet bekendgemaakt.

Bekijk ook deze samenvatting van de uitvaart: