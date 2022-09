Prinses Amalia maakt haar debuut op Prinsjesdag

Prinses Amalia is er dit jaar voor het eerst bij als haar vader koning Willem-Alexander de Troonrede voorleest. De 18-jarige Prinses van Oranje rijdt met haar ouders mee in de Glazen Koets tijdens de rijtoer van paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar de ceremonie dit jaar plaatsvindt. Afgelopen weekend meldde De Telegraaf dat de veiligheidsmaatregelen rond prinses Amalia en premier Rutte zijn opgeschroefd, omdat er aanwijzingen zouden zijn dat de georganiseerde misdaad plannen heeft voor een aanslag of een ontvoering. Of er extra maatregelen zijn genomen voor Prinsjesdag zegt de Rijksvoorlichtingsdienst niet. Ook de politie en het Openbaar Ministerie doen daar geen uitspraken over. Balkonscène Na afloop van de Troonrede keert Amalia met haar ouders in de Glazen Koets terug naar paleis Noordeinde, waar ze samen op het balkon zullen zwaaien naar het toegestroomde publiek.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Het publiek is er voor het eerst in drie jaar weer als vanouds bij op Prinsjesdag. Vanwege de coronamaatregelen gingen de rijtoer en de balkonscène op Prinsjesdag de afgelopen twee jaar niet door.

De NOS doet rechtstreeks verslag van Prinsjesdag van 12.25 - 15.46 uur op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. Prinsjesdag is op NPO Radio 1 te volgen van 12.00 - 16.00 uur. U leest ook alles over de rijtoer, de Troonrede en de presentatie van de Miljoenennota in het liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Vanavond is er een terugblik op Prinsjesdag om 19.32 uur op NPO 2. Vanwege de renovatie van het Binnenhof is de Ridderzaal, waar traditiegetrouw de Troonrede wordt gelezen, enkele jaren niet beschikbaar. De afgelopen twee jaar werd de Troonrede gelezen in de Grote Kerk. Dit jaar is gekozen voor de Koninklijke Schouwburg, die voor de gelegenheid gelijkvloers is gemaakt. Ook zijn daar de stoelen uit de Ridderzaal geplaatst.

In de schouwburg zit Amalia naast haar oom en tante, prins Constantijn en prinses Laurentien. In het verleden was het nog gebruikelijk dat de troonopvolger op Prinsjesdag plaatsnam op het podium. Zo zaten Amalia's oma Beatrix en overgrootmoeder Juliana vanaf hun 18e jaar op een troon naast het staatshoofd. Sinds eind jaren 60 zit de troonopvolger in de zaal naast andere leden van het Koninklijk Huis.

Amalia is begin deze maand gestart met haar studie Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam. Daar waar haar studie het toelaat, zal ze af en toe ook officiële taken verrichten in haar rol als troonopvolgster, zoals haar aanwezigheid vandaag op Prinsjesdag. Uit de Prinsjesdag-enquête die bureau Ipsos heeft uitgevoerd in opdracht van de NOS blijkt dat bijna vier op de tien Nederlanders het niet nodig vinden dat Amalia vaker in het openbaar optreedt, nu ze 18 jaar is. Als voornaamste redenen worden gegeven dat de prinses daar nog te jong voor is en dat ze meer opleiding nodig heeft. Bijna 30 procent wil haar wel vaker in het openbaar zien en dan met name bij officiële gelegenheden zoals de Nationale Dodenherdenking of bij officiële bezoeken en openingen.

Oefening Prinsjesdag Amalia's belangstelling voor Prinsjesdag bleek al afgelopen juni, toen ze met haar paard Mojito deelnam aan een oefening voor de rijtoer. De prinses, die dol is op paardrijden, wilde op eigen verzoek meemaken hoe de paarden in de binnenstad van Den Haag worden voorbereid op Prinsjesdag. In deze video vertelt de nieuwe stalmeester van het Koninklijk Staldepartement, Hans Veenhuijzen, wat erbij komt kijken om de rijtoer in goede banen te leiden.

Stalmeester van het Koninklijk Staldepartement Hans Veenhuijzen zorgt ervoor dat de rijtoer vlekkeloos verloopt. De nieuwe locatie betekent een extra uitdaging. - NOS

Amalia's eerste officiële optreden in het openbaar was vorig jaar december, een dag na haar 18e verjaardag, toen ze door haar vader werd binnengeleid in de Raad van State. Als voorbereiding op het koningschap mag ze de vergaderingen van de Afdeling advisering bijwonen, maar ze heeft geen stemrecht. Naar verwachting zal ze pas na haar studie met enige regelmaat een vergadering bijwonen. Vorige week bood ze samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima de leden van de Raad van State een diner aan. Voor Amalia was het de eerste keer dat ze gastvrouw was tijdens het tweejaarlijkse diner op paleis Noordeinde.

Prinses Amalia voor het eerst gastvrouw bij diner Raad van State - ANP