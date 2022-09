Dorp in Loegansk ingenomen, opmars Oekraïens leger zet door

Bilohorivka is een plaats in de buurt van Lysytsjansk . Die stad werd zo'n 2,5 maand geleden na zware gevechten ingenomen door de Russen. De stad Severodonetsk ligt daar vlakbij. De terugtrekking van Oekraïense troepen destijds betekende dat de regio Loegansk volledig in handen van Rusland was.

In februari erkende de Russische president Poetin de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde Volksrepublieken Donetsk en Loegansk. Een paar dagen later begon de oorlog. Volledige controle over die regio's was een van de doelen van Poetin.

Voor het eerst sinds de Russische invasie in Oekraïne hebben Oekraïense troepen een dorp in de regio Loegansk heroverd op de Russen. Volgens de Oekraïense gouverneur in de regio heeft Oekraïne de "volledige controle" over Bilohorivka.

Ook zo'n 40 kilometer noordelijker, in Krasnoritsjenske, zetten Oekraïense troepen het tegenoffensief voort. Volgens het Russische staatspersbureau Tass zijn er bij een Oekraïense aanval zeven mensen om het leven gekomen.

Roep om referenda

Volgens het Institute for the Study of War, dat de oorlog op de voet volgt, wordt er door de separatistische leiders van Loegansk en Donetsk druk overlegd over een annexatie van de gebieden door Rusland. Er zou gesproken worden over referenda over aansluiting bij Rusland, die op korte termijn georganiseerd moeten worden.

Voormalig president en tegenwoordig vice-voorzitter van de Russische veiligheidsraad, Dmitri Medvedev, zegt dat de referenda moeten worden uitgerold. Hij noemt het een belangrijke stap in het beschermen van de belangen van Loegansk en Donetsk. Daarnaast zou het volgens hem Russische militaire actie rechtvaardigen.

VK geeft opnieuw miljarden

Vandaag begint in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De Britse premier Truss gaat daar bekendmaken dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne ook volgend jaar blijft steunen. "Mijn boodschap aan de mensen in Oekraïne is dat het VK bij elke stap achter jullie blijft staan. Jullie veiligheid is onze veiligheid", zei ze voorafgaand aan de top. Ook noemt ze de recente Oekraïense overwinningen "inspirerend".

Dit jaar ging er al omgerekend 2,6 miljard euro aan Britse steun naar Oekraïne. Truss gaat waarschijnlijk bekendmaken dat er volgend jaar eenzelfde bedrag wordt vrijgemaakt.

Volgens CNN wordt er ook in de Verenigde Staten gesproken over het voortzetten van de steun aan Oekraïne. Een hoge legerfunctionaris zegt dat het leveren van tanks in de toekomst op tafel ligt: "We kijken naar de totale staat van het Oekraïense leger, wat ze nodig hebben en hoe de VS met zijn bondgenoten Oekraïne daarin kunnen steunen."