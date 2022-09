Zeker een geval van ebola vastgesteld in Uganda, mogelijk grotere uitbraak

In Uganda is mogelijk sprake van een ebola-uitbraak. Zeker een persoon is aan de ziekte overleden. Deze maand waren er al zes sterfgevallen die mogelijk ook te wijten zijn aan ebola.

Een man die gisteren stierf, werd een dag vandaag positief getest op het virus dat de ziekte veroorzaakt. De 24-jarige man woonde in het centraal gelegen district Mubende. Hij vertoonde voor zijn overlijden symptomen van ebola. Ook de zes andere sterfgevallen waren in dat district.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat het om de relatief zeldzame Sudan-variant van ebola. Acht mensen zijn opgenomen met verdachte symptomen. Volgens de WHO zijn er mogelijk nog meer gevallen. De organisatie helpt de autoriteiten met onderzoek en stuurt ook personeel naar de getroffen gebieden.

Marburg-virus

Ebola wordt overgebracht via lichaamsvloeistoffen. Besmette personen kunnen hoge koorts en ernstige bloedingen krijgen. In Uganda zijn vaker uitbraken geweest. In 2000 kostte een ebola-uitbraak honderden mensen het leven. In buurland Congo stierven tussen 2018 en 2020 meer dan 2000 mensen. In die periode werden ook enkele gevallen in Uganda gemeld.

Een uitbraak in Ghana van een andere ernstige besmettelijke ziekte, het Marburg-virus, is volgens de autoriteiten voorbij. Het virus lijkt op ebola. Sinds de uitbraak in juli zijn er volgens de Ghanese gezondheidsautoriteiten drie mensen overleden. De WHO meldde vorige week nog twee nieuwe gevallen. Een van de twee, een kind, is overleden.