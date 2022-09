Airco populair om kamer te verwarmen: 'Scheelt helft gasrekening'

Vanwege de gestegen gasprijzen zijn steeds meer mensen op zoek naar een oplossing voor de almaar hoger wordende energierekening. Naast elektrische kachels, warmtepompen en houtkachels laten veel mensen nu een airco installeren om deze winter hun huis te verwarmen.

Installatiebedrijven in het hele land melden grote drukte bij het installeren van airconditioning en zien duidelijk een nieuwe trend. "Door de enorme gasprijzen zijn mensen een beetje in paniek, merk ik wel. Mensen willen nu verwarmen met stroom in plaats van met gas, door die enorm hoge gasprijs", zegt Martijn Verspeek, die een installatiebedrijf in Valkenswaard heeft. Zijn bedrijf is nu zeker voor de helft van de tijd bezig met het installeren van airco's.

Goed leverbaar

De trend is ook een beetje noodgedwongen. Een warmtepomp zou ook een oplossing zijn, maar de levertijd daarvan is momenteel twaalf maanden, zegt Verspeek. "Dus daar heb je komende winter helemaal niks aan. Airco's zijn wonderbaarlijk genoeg wel goed leverbaar."

Ook brancheorganisatie Techniek NL herkent de trend: "Wanneer je de centrale verwarming aanzet om één of twee kamers in huis op te warmen, verbruikt de cv-ketel relatief veel gas. In bepaalde situaties kan het dan efficiënter zijn om de kamer te verwarmen met behulp van een airco."

Investering van 2500 euro

Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal krijgt veel vragen van consumenten over alternatieven voor de verwarming, ook over de airco. "In de winter kan een airco inderdaad goedkoper en ook duurzamer zijn, alhoewel je wel maar één of twee kamers tegelijk verwarmt. Je energierekening kan dan halveren in vergelijking met het gebruik van een cv-ketel", zegt een woordvoerder.

Goedkoop is een airco overigens niet. Een standaard-airco kost al snel rond de 2500 euro, een luxe uitvoering zo'n 4000 euro. Voor veel gezinnen een onhaalbare investering.

Milieu Centraal ziet er het voordeel wel van in, maar toch geeft de organisatie nog altijd de voorkeur aan betere isolatie of een warmtepomp. Hiervoor zijn ook nog subsidies te krijgen, voor een airco niet.

"Daarnaast zijn airco's wel echt alleen goedkoop en duurzaam in de winter", aldus Milieu Centraal. "In de zomer slurpen ze juist energie en ben je uiteindelijk duurder uit."